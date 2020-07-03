لماذا استقال رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب رغم شعبيته ونجاحه ؟

2020-07-03

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

أعلن مكتب الإليزيه، القصر الرئاسي الفرنسي، استقالة رئس الوزراء إدوار فيليب، اليوم الجمعة، هو وحكومته ولم يذكر بعد خليفته.

وقال قصر الإليزيه في بيان قصير إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل استقالة حكومة إدوار فيليب، وأن الحكومة ستواصل معالجة الأمور اليومية حتى يتم تسمية الحكومة الجديدة.

وكانت شعبية فيليب في ارتفاع كبير بين الجمهور الفرنسي في الأسابيع الأخيرة، على عكس شعبية ماكرون، حيث أشار استطلاع حديث للرأي إلى أن 57 % من الفرنسيين أرادوا بقاء فيليب في منصب رئيس الوزراء، كما أنه فاز يوم الأحد بإعادة انتخابه لمقعد العمدة في مدينة لو هافر الساحلية الشمالية.

وفي المقابل، فشل حزب ماكرون في تحقيق أي فوز كبير في الجولة الثانية من الانتخابات البلدية التي جرت يوم الأحد والتي تم تأجيلها لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب وباء فيروس كورونا.

Advertisements

السبب وراء استقالة إدوار فيليب:

وكان من المتوقع حدوث تغيير وزاري على نطاق واسع بعد أن تعهد الرئيس إيمانويل ماكرون برسم مسار جديد للعامين الأخيرين من ولايته، وصرح لصحيفة la rentrée الخميس أن العودة إلى العمل في سبتمبر بعد العطلة الصيفية ستكون صعبة للغاية، وتحتاج إلى الاستعداد الكبير مع فريق جديد يقود عملية إعادة إعمار البلاد حتى موعد الانتخابات الرئاسية في 2022، لكنه لم يذكر من سيكون جزءًا منها.

وقال ماكرون إن علاقته مع فيليب كانت تاريخية، وأن رئيس الوزراء قام بعمل رائع كزعيم للحكومة.

ويأتي ذلك وسط أحاديث مستمرة بأن الرئيس إيمانويل ماكرون كان يبحث عن رئيس وزراء جديد لزيادة فرصه في الانتخابات القادمة.

وفي الشهر الماضي قالت صحيفة الإيكونوميست: فقد حزب ماكرون أغلبيته المطلقة، ويواجه كارثة في الانتخابات المحلية القادمة، كما يكافح الرئيس مع نتائج استطلاعات الرأي، وبينما يبحث عن طريقة تخدمه في الانتخابات الرئاسية فإنه يمكن أن يقرر تغيير رئيس وزرائه، إدوار فيليب، قبل انتهاء الصيف.

رد فعل السوق على استقالة فيليب:

بعد إعلان الإليزيه استقالة إدوار فيليب،حافظ سعر اليورو مقابل الدولار على نطاقه بالقرب من أدنى مستوياته اليومية عند 1.1224، منخفضًا بنسبة 0.09٪ خلال اليوم.

المزيد

جديد الأخبار