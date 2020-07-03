3 شعراء ومنشد يحييون أولى أمسيات صيف أحد رفيدة

متابعات الخليج 365 – فهد القحطاني – أحد رفيدة

أحيا 3 شعراء ومنشد، أولى الأمسيات الشعرية ضمن فعاليات صيف محافظة أحد رفيدة، مساء أمس بمركز شعف جارمة، بالتعاون مع بلدية المحافظة.

Advertisements

جاء ذلك بحضور رئيس المركز عبدالرحمن الشهراني، ورئيس بلدية المحافظة محمد الوادعي، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

وقد شارك في الأمسية، الشعراء عبدالله أبو خضاعة، وفواز بن قشاد، وعبدالعزيز بن مضواح، والمنشد علي بن دغروش، حيث قدم خلالها الشعراء، مجموعة من القصائد الوطنية والاجتماعية والغزلية.

يُذكر أن الأمسية الشعرية القادمة، ستكون الأربعاء القادم بمركز الفرعين، وسيحييها الشعراء حسين آل يشمر، وعلي بن عدال، وعبدالواحد بن عريج، والمنشد عبدالعزيز بن مرشان.