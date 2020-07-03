شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. وافدون يمارسون «تجارة الأرصفة» بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وثق مقطع فيديو مخالفة بعض الوافدين بممارسة التجارة في الشارع بحي الملز بالقرب من أحد المساجد .

وأظهر الفيديو الذي التقطه مواطن ، البائع الوافد وهو يفترش بعض البضائع على الرصيف عشوائياً دون أي سند تجاري ما يعرض المستهلكين لسلع مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات فضلاً عن ضياع حقوق الضرائب وغيرها من سلبيات الإقتصاد العشوائي .

ومن جانبها ، تفاعلت امانة منطقة الرياض مع بلاغ المواطن واكدت تسجيله بكود لمتابعته واتخاذ الإجراءات اللازمة .