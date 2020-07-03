بالفيديو.. شاب يمارس التفحيط ويدمر سيارة فتاة بالرياض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثق مقطع فيديو واقعة تفحيط مؤسفة بالرياض أسفرت عن أضرار كبيرة في أحد المركبات . وثق مقطع فيديو واقعة تفحيط مؤسفة بالرياض أسفرت عن أضرار كبيرة في أحد المركبات . وأظهر الفيديو الذي وثقته كاميرات المراقبة تفحيط المركبة التي فقد قائدها السيطرة عليها لتصطدم بسيارة قيل أن فتاة كانت تقودها وانه تعمد مضايقتها في البداية ثم فرً هارباً . كما أظهرت صورة متداولة حجم الإتلاف الذي أحدثه قائد المركبة المستهتر بسيارة الفتاة وسط مطالب بمحاسبته .

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