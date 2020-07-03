«الأرصاد» تنبه من نشاط للرياح والأتربة المثارة على محافظتي القنفذة والليث

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم ، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية على محافظتي القنفذة، والليث ،والأجزاء الساحلية .
وأشارت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة التاسعة مساءً .
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