شكرا لمتابعة خبر عن «الأرصاد» تنبه من نشاط للرياح والأتربة المثارة على محافظتي القنفذة والليث والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم ، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية على محافظتي القنفذة، والليث ،والأجزاء الساحلية .

وأشارت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة التاسعة مساءً .