شكرا لمتابعة خبر عن محافظ محايل " يقدم دعمه الشخصي لتنمية محايل النسائية " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

قدم سعادة محافظ محايل عسير المكلف الأستاذ علي ابراهيم الفلقي دعماً مالياً لتنمية محايل النسائية من حسابه الشخصي وذلك مبادرة منه لتجهيز غرفة إدارة نشامى الحي التي تشرف عليها الجمعية حيث انطلقت هذه المبادرة برعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير

وأوضح الفلقي أن مبادرة نشامى الحي بأهدافها العامة والخاصة تحمل الكثير من القيم الاجتماعية والوطنية السامية وتعزز لمحور ( مجتمع حيوي ) في رؤية ٢٠٣٠م

وأضاف قائلاً " إن استراتيجية نشامى الحي تمنح المتطوعين والمتطوعات فرصاً تطوعية متنوعة تتيح لهم فرصة المشاركة الفعلية في الجانب التنموي لإنسان ومكان عسير

وأشاد بدور تنمية محايل النسائية منذ تأسيسها في المشهد الإجتماعي والثقافي في محافظة محايل مؤكداً على إستمرار دعمه المستمر للمرأة في المحافظة حرصاً على تحقيق مبدأ تكافؤ فرص التمكين وتذليل العقبات