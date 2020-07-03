استشاري أمراض معدية: لم يتم رصد أي حالات لتجدد إصابة متعافين من كورونا بالمملكة

قال استشاري الأمراض المعدية «وائل باجهموم» إنه لم يتم رصد أي حالات لتجدد إصابة متعافين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة حتى الآن.

وأوضح في مداخلة لقناة الإخبارية: ربما يكون لدى المتعافين من الفيروس مناعة وربما لا، وهذا لا يمكن الجزم به في الوقت الحالي، مشيرًا إلى المعطيات المتاحة حاليًا تشير إلى الوضع مطمئن جدًّا.

وعقب «باجهموم» قائلًا إن: ذلك لا يجعلنا في كامل الاطمئنان لأن الشخص المتعافي لا بد أن يأخذ كل سبل الحذر والوعي الكامل وعدم التهاون في تطبيق كافة الاحترازات الطبية اللازمة.

وعلى صعيد آخر، ذكر استشاري الأمراض المعدية أنه لحسن الحظ فإن الأطفال هم الفئة الأقل عرضة للإصابة بـفيروس كورونا في المجتمع وفرصتهم في التحسن كبيرة.

وأضاف أنه بالرغم من ذلك فإن الحذر واجب بالنسبة للأطفال، إذ يجب الحرص عليهم وعدم حضورهم تجمعات والالتزام بالاحترازات الأساسية، خاصة عدم خروجهم من البيت إلا في الحالات القصوى.

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وفي وقت سابق أمس، قال رئيس اللجنة المركزية لداء السكري بوزارة الصحة الدكتور محمد بن يحيى الحربي، إن إصابات الأطفال بكورونا قليلة، ومن أصيب منهم شفي، حتى إن كان يعاني أمراضًا مزمنة.

وأضاف «الحربي»، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بشأن مستجدات فيروس كورونا؛ أن الأطفال محميون؛ حيث لديهم جهاز مناعي قوي ضد الفيروس.

وأشار إلي أن الأطفال المصابين بأمراض القلب والجهاز التنفسي وأمراض الكلى المزمنة، والمصابين بأمراض عصبية كالصرع، ومن لديهم نقص بالمناعة؛ معرضون للمضاعفات أكثر من غيرهم، مطالبًا بتطبيق الاحترازات المطلوبة للوقاية من فيروس كورونا مع الأطفال.

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