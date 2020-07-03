وزارة الدفاع تعلن نتائج القبول الأولي للوظائف العسكرية

أعلنت وزارة الدفاع، ممثلة بالإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة، عن نتائج القبول الأولي للوظائف العسكرية والتي سبق وأن تم الإعلان عنها بتاريخ ١٣/ ٠٧/ ١٤٤١هـ.

وذكرت الوزارة- عبر موقعها الإلكتروني- أن الوظائف تشمل من: رتبة جندي إلى رتبة رقيب، وطالبت المتقدمين بالدخول إلى حساباتهم للتأكد من حالاتهم، وذلك من خلال زيارة بوابة القبول الموحد بالضغط هنا.

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