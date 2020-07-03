فيديو يوثِّق دور قوات حرس الحدود في إحباط تهريب شحنة مخدرات بتبوك

وثّق مقطع فيديو إحباط قوات حرس الحدود بتبوك، محاولة أردنيين تهريب 360 ألف حبة كبتاجون، وذلك بعدما أعلن المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر القريني، في وقت سابق، عن ملابسات ضبط الشحنة ضمن جهود المتابعة المستمرة في رصد الشبكات الإجرامية التي تستهدف السعودية بالمواد المخدرة، عبر حدود المملكة البرية والبحرية بأساليب وطرق متعددة.

وأسفرت العملية التي قامت بها قوات حرس الحدود عن إحباط محاولة تهريب ما مجموعه 360 ألف حبة مخدرة من (الكبتاجون) في منطقة تبوك، وتم القبض على المتورطَين فيها، وهما شخصان من الجنسية الأردنية، وذلك بعد رصد تجاوزهما حدود المملكة.

وأوضح المقدم القريني أنه تم رصد شخصين عند تجاوزهما الحدود البرية للمملكة عبر مسؤوليات قطاع حالة عمار بمنطقة تبوك قادمين من الأراضي الأردنية أثناء محاولتهما تهريب كمية من الحبوب المخدرة، وعلى الفور تم توجيه الدوريات إلى موقع الحدث والقبض عليهما، وتم العثور على 3 أكياس وبداخلها 360 ألف حبة من الحبوب المخدرة (كبتاجون)، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية وإحالتهما إلى الجهة ذات الاختصاص .

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وأكد المتحدث الرسمي أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل عزيمة وإخلاص واقتدار لمحاولات التهريب كافة عبر الحدود، وسيقفون سدًا منيعًا في وجه كل من يحاول استهداف شباب الوطن ومقدراته بهذه السموم.

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