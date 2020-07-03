الصناعات العسكرية: 38 ترخيصًا لتعزيز سلاسة الإمداد
قال مدير عام التطوير في هيئة الصناعات العسكرية، عبد الله بن زرعة، إن 15 شركة بالسعودية ستقوم بتزويد المصنع بعدد من القطع والمدخلات الضرورية المستخدمة في صناعة العربة الدهناء، موضحًا (في مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية)، أن العربة المدرعة الدهناء، تم تطويرها مؤخرًا وفقًا لأحدث المواصفات والمعايير العالمية.
وقال مدير عام التطوير في هيئة الصناعات العسكرية أن العربة الدهناء تتناسب مع احتياجات وعمليات قوات حرس الحدود، وأن الصناعات العسكرية لها عوائد اقتصادية كثيرة؛ فعقد تصنيع العربة الدهناء سيوفر نحو 300 وظيفة مباشرة (هندسية وفنية) للشباب السعودي، وهذا غير الوظائف غير المباشرة التي سيخلقها هذا العقد.
وفيما أكد مدير عام التطوير في هيئة الصناعات العسكرية، أن الهيئة أصدرت 38 ترخيصًا للشركات المحلية لتعزيز سلاسة الإمداد في الصناعات العسكرية، فقد تم الإعلان، الأربعاء الماضي، عن توقيع عقد تصنيع وتوطين عربات عسكرية مدرعة جديدة تحت اسم «الدهناء»، بين المديرية العامة لحرس الحدود؛ والمؤسسة العامة للصناعات العسكرية.
اقرأ أيضًا:
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. 15 شركة تسهم في مكونات المدرعة السعودية «الدهناء» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.