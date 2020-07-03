الحصيني: أمطار متفاوتة وحبات برد على عدد من المناطق الجمعة وليلة السبت

توقع الباحث في الطقس والمناخ «عبدالعزيز الحصيني»، سقوط أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد اليوم الجمعة وليلة السبت.

وأضاف «الحصيني» عبر تويتر، أن الحالة الجوية السابقة تشمل أجزاء من أقصى جنوب الوسطى والشرقية والربع الخالي ونجران وعسير وجازان وعمان والإمارات واليمن قد تمتد إلى الباحة مع رياح.

كما توقع هبوب رياح متوسطة على الشرقية وشبه قوية على الغربية من المملكة.

وفي تغريدة أخري قال الحصيني، إن فجر الجمعة وتحديدًا الساعة الخامسة، تم تسجيل رطوبة مرتفعة في أحياء شرق الرياض العاصمة وصلت 46%، بينما في وسط العاصمة 38% والحرارة "30" درجة يجعل الحرارة المحسوسة أعلى من المسجلة فعليًّا.

Advertisements

وأشار إلى ظهور غيوم عالية ومتوسطة على أجزاء من وسط وغرب وجنوب المملكة، فيما سجلت أعلى درجة حرارة بجازان (32 درجة مئوية)، بينما سجلت أبها أقل درجة حرارة (20 درجة مئوية).

اقرأ أيضا

الحصيني: معظم مناطق المملكة تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة وأمطارًا خفيفة على مرتفعات جازان

الحصيني: اشتداد الحر ورياح السموم لمدة 26 يومًا بدءًا من غد الجمعة