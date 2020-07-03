«المرور» ينصح قائدي المركبات: تفقدوا الإشارات التنبيهية

اعتبرها اللغة التي تشرح حركتك للآخرين

نصح المرور السعودي، قائدي السيارات بضرورة التأكد من سلامة أنوار الإشارات التنبيهية للمركبة دائمًا؛ لتفادي الحوادث وسهولة التواصل مع الآخرين. وأوضح «المرور» عبر حسابه الرسمي بتويتر، أنه «من المهم التأكد من سلامة أنوار الإشارات التنبيهية للمركبة، فهي تعد بمثابة اللغة التي تشرح حركتك للمركبات الأخرى على الطريق». اقرأ أيضًا: «المرور» عن مدة نزول مخالفة الحزام والجوال: من 2 إلى 5 أيام

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