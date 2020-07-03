بالفيديو.. الشيخ المنيع يعلق على تشغيل القرآن بالبيت دون وجود أحد

حدد مانعًا.. وتحدث عن منفعتين
قال عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، إنه لا يوجد مانع من تشغيل القرآن الكريم في البيت، رغم عدم وجود أحد، وأن المانع هو تشغيل القرآن دون الاستماع أو الإنصات له.
وقال الشيخ المنيع، خلال استضافته في برنامج «يستفتونك» على قناة «الرسالة»، إن تشغيل القرآن في الصالة أو المطبخ أو إحدى الغرف دون وجود أحد «لا حرج فيه ولا يظهر مانع في ذلك»؛ لكن المانع أن يشغل القرآن ويكون الجالسون مشغولين بالحديث أو الضحك.
وأضاف الشيخ المنيع أن تشغيل القرآن بالبيت دون وجود أحد به فيه فائدتان، الأولى الاستئناس بقراءة القرآن، والثانية إشعار من يريد الاعتداء على البيت بوجود أحد به، وفي كلتا الحالتين فإن تشغيل القرآن فيه منفعة، فإن لم ينتفع به الإنس انتفع به الجن.
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