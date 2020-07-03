المياه الوطنية توفر أكثر من 30 ألف متر مكعب يوميًّا بقطاع سراة الباحة

أعلنت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة الباحة -ممثلة في شركة المياه الوطنية- عن توفير أكثر من 30 ألف متر مكعب من مياه الشرب لقطاع السراة بمنطقة الباحة؛ وذلك لمواكبة الطلب على المياه خلال فصل الصيف.

وأوضح المهندس «ماجد آل فايع» مدير عامّ خدمات المياه بمنطقة الباحة، أن الإدارة وضعت خططًا تشغيلية عاجلة لمواكبة الطلب على المياه بقطاع السراة بمنطقة الباحة، في ظل زيادة الطلب عليها خلال موسم الصيف.

وأشار إلى أن المنطقة بدأت في استقبال كميات المياه الإضافية من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بنسبة 30% إضافية لحصة المنطقة، إضافة إلى زيادة معدلات الإنتاج من مصادر المياه الجوفية بالمنطقة ومحطات السدود بنسبة 60% وبشكل تدريجي خلال السبعة الأيام القادمة.

وذكر «آل فايع» أن كميات المياه الإضافية بلغت أكثر 30,300 متر مكعب في اليوم، لتصل كميات التوزيع اليومية في المنطقة يوم الأربعاء المقبل إلى أكثر من 100,800 ألف متر مكعب في اليوم، فيما تبلغ كميات المياه في الأوضاع التشغيلية الطبيعية 70,500 ألف متر مكعب في اليوم.

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وأضاف أن الخطط التشغيلية شملت زيادة ساعات العمل بمحطات التعبئة بمحافظات سراة الباحة والبالغة 15 محطة تعبئة إلى 14 ساعة عمل في اليوم، وبمتوسط 1,335 رحلة صهريج يوميًّا.

وطمأن «آل فايع» عملاء الشركة بالمنطقة بأن العمليات التشغيلية في قطاع السراة بمنطقة الباحة ستصل إلى مرحلة الاستقرار خلال الأيام القليلة القادمة، مع اكتمال تنفيذ الأعمال والإجراءات التشغيلية من مصادر المياه بالمنطقة، والتي يتم الاستفادة منها تدريجيًّا لمواكبة الطلب على المياه.

ودعا «آل فايع» جميع المستفيدين إلى أهمية ترشيد استهلاك المياه وتحسين سلوكيات استخدامها والمحافظة عليها، وفق ما يتم تنفيذه من جهود لإيصال المياه لطالبيها.

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