الموافقة على تعيين 5 رؤساء للجامعات

صرح وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بصدور موافقة المقام السامي الكريم بتعيين رؤساء للجامعات، وهم: الدكتور ممدوح بن ثنيان آل سعود (الجامعة الإسلامية) الدكتور محمد الشايع (الجوف) الدكتورة ليلك الصفدي (الإلكترونية) Advertisements الدكتور يوسف عسيري (الطائف) محمد صفحي (بيشة) وبارك آل الشيخ لرؤساء الجامعات على الثقة، سائلاً الله لهم التوفيق لخدمة دوت الخليج وقيادته.



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