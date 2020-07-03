السعودية اليوم / سمو ولي العهد يهنئ رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بذكرى استقلال بلاده



الرياض 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق، المزيد من الرقي والازدهار.

// انتهى //

10:08ت م

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الرياض 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق، المزيد من الرقي والازدهار.// انتهى //10:08ت م0019

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