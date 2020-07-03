السعودية اليوم / ليبيا تسجل 17 إصابة جديدة بـفيروس كورونا



طرابلس 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واس

سجلت ليبيا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 17 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 891 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 26 حالة وفاة ، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 224 حالة .

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10:01ت م

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طرابلس 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واسسجلت ليبيا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 17 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، وحالة وفاة واحدة .وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 891 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 26 حالة وفاة ، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 224 حالة .// انتهى //10:01ت م0017

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