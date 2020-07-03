شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل.. الداعية السويدان يصرخ بعد بيان أمير الكويت: لم اقم بهذا الأمر مع القذافي! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الجمعة ، ٠٣ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٠٠ صباحاً (أخبار الخليج 365)

خرج الداعية الكويتي طارق السويدان عن صمته مقررا الحديث في شأن سياسي يخص بلده الكويت.

وعلق السويدان على أزمة تسريبات القذافي التي طالت العديد من الشخصيات الإسلامية الكويتية على رأسهم مبارك الدويلة.

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ونفى طارق السويدان، عن نفسه تهمة ملاقاة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وخرج السويدان، من خلال حسابه في “تويتر”، نافيا أي لقاء جمعه بالقذافي، وغرّد قائلا: “للعلم أنا لم ألتق في حياتي مع المقبور القذافي”.

تغريدة السويدان جاءت بعد تسريب تسجيلات لقيادات الإخوان مثل حاكم المطيري والنائب الكويتي السابق مبارك الدويلة مع القذافي، والتي بررها الدويلة بأنه أبلغ الجهات الرسمية في بلاده بشأنها وأنها لا تتجاوز “الكلام البروتوكولي”، إلا أن تلك الادعاءات نفاها الديوان الأميري الكويتي.

وكان الديوان الأميري الكويتي نفى ادعاءات الدويلة بشأن تواصله مع الشيخ صباح الأحمد أمير البلاد، وأكد الديوان أن “النائب السابق الدويلة تقَول وافترى على أمير البلاد”، إضافة إلى أن تصريحاته ستضعه تحت طائلة المساءلة القانونية.





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