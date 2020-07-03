شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. «الحصيني»: ارتفاع نسبة الرطوبة في أحياء شرق الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الجمعة، عن ارتفاع نسبة الرطوبة في أحياء شرق الرياض.

وقال عبدالعزيز الحصيني، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: ‏" فجر الجمعة41/11/12هـ الساعة"5".. الرطوبة مرتفعة في أحياء شرق الرياض العاصمة وصلت 46% بينما في وسط العاصمة 38% والحرارة "30" درجة يجعل الحرارة المحسوسة أعلى من المسجلة فعلياً ".

وأضاف" الحصيني" : " تظهر غيوم عالية ومتوسطة على أجزاء من وسط وغرب وجنوب المملكة "؛ متابعًا:" أعلى حرارة جازان"32 وأقل في أبها 20 درجة مئوية " .

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