شكرا لمتابعة خبر عن سحب رعدية ممطرة تسود أجواء الباحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، إنذارًا مبكرًا يفيد بوجود سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقة الباحة.
وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الحالة تشمل: الباحة، الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بني حسن، قلوة؛ فيما تبدأ من الساعة من الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وتنتهي في تمام الساعة السابعة مساءً.
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