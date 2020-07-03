مجلس الضمان الصحي التعاوني يعلن وظيفة إدارية شاغرة لحديثي التخرج

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يعلن مجلس الضمان الصحي التعاوني بالرياض عن توفر وظيفة شاغرة بمسمى (محلل تخطيط وتطوير الموارد البشرية) في مقرها (بالرياض) لحملة البكالوريوس على النحو التالي: الشروط: – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية أو إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– لا يشترط الخبرة.

– يفضل من لديهم أحد الشهادات المهنية (SHRM CP, PHR, CIPD).

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة. Advertisements الوصف الوظيفي: أداء أنشطة تخطيط وتطوير الموارد بإشراف مباشر بما في ذلك رصد وقياس مؤشرات الأداء الرئيسية للموارد البشرية وإعداد الوصوف الوظيفية والكفاءات وتنفيذ مبادرات مشاركة المنسوبين بهدف تنفيذ استراتيجية الموارد البشرية وتحسين مشاركة المنسوبين. طريقة التقديم: يبدأ التقديم من اليوم الخميس 1441/11/11هـ عبر إرسال السيرة الذاتية مع صورة شخصية حديثة وصور من الشهادات العلمية وشهادات الخبرة إلى البريد الإلكتروني: [email protected] مع كتابة مسمى الوظيفة (محلل تخطيط وتطوير الموارد البشرية) في عنوان الرسالة.





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