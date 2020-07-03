شركة الاتصالات السعودية تعلن وظيفة إدارية في إدارة حسابات العملاء

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تعلن شركة الاتصالات السعودية (STC) عن توفر وظيفة إدارية بمسمى مدير حسابات العملاء (Account Manager) في مدينة (الرياض) لحملة البكالوريوس مع الخبرة على النحو التالي:

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على درجة البكالوريوس في (التسويق، المبيعات) أو أي تخصص آخر ذو صلة بإدارة حسابات العملاء.

– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في إدارة حسابات العملاء الرئيسية أو المتوسطة ويفضل في قطاع التقنية أو الاتصالات.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

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الوصف الوظيفي:

إدارة مبيعات الحساب أو الحسابات الواسعة النطاق لشركة الاتصالات السعودية والمساهمة في تطوير استراتيجية إدارة الحساب الموحد، والمساهمة في تطوير وإدارة العلاقات مع العملاء (الحسابات المتوسطة) في مختلف قطاعات الأعمال.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من أمس الخميس 1441/11/11هـ عن طريق الرابط التالي: https://bit.ly/38lY5yx

