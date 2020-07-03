هيئة تنمية الصادرات السعودية تعلن وظائف إدارية شاغرة بمدينة الرياض

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تعلن هيئة تنمية الصادرات السعودية بالرياض عن توفر وظائف إدارية لحملة البكالوريوس حسب المسميات والشروط التالية:

– أخصائي أول مشتريات وعقود

المتطلبات: بكالوريوس في (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن سنتين في المشتريات ويفضل في المشتريات الحكومية.

الوصف الوظيفي: تنفيذ كافة العمليات المتعلقة بالمشتريات والعقود لتأمين احتياجات الهيئة من الموارد والمعدات والخدمات وفقاً لنظام المنافسات.

– مدير إدارة فعاليات الترويج

المتطلبات: بكالوريوس في (التسويق) أو ما يعادله مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات في إدارة الفعاليات والمعارض منها 3 سنوات في منصب إداري.

الوصف الوظيفي: متابعة تخطيط وتنظيم وتنفيذ الفعاليات التي تشارك بها الهيئة من أجل تعزيز فرص التصدير للمصدرين في المملكة.

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الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من أمس الخميس 1441/11/11هـ عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: https://bit.ly/2D5NNat

