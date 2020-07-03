أغنى رجل في الهند يطلق خدمة تنافس Zoom

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أطلق (موكش أمباني) – الذي يُعدّ أغنى رجل في الهند ومؤسس شركة الاتصالات (ريلاينس جيو) Reliance Jio – اليوم الخميس خدمة مؤتمرات الفيديو الجديدة (جيو ميت) JioMeet التي تهدف إلى منافسة خدمة (زوم) Zoom.

وعلى غرار خدمتي (زوم) و(ميت) Meet من جوجل، توفر خدمة (جيو ميت) للمستخدمين عددًا لا محدودًا من المكالمات المجانية بالدقة العالية HD، وهي تمتاز بدعم ما يصل إلى 100 مشارك في المكالمة الواحدة.

وتمتاز الخدمة أيضًا بأنها لا تقيد المستخدمين بوقت للمكالمات، وتقول الشركة: إن المكالمات يمكن أن تصل مدتها إلى 24 ساعة. ولا تطلب الخدمة في الوقت الراهن من المستخدمين أي رسوم، ومن غير الواضح هل تعتزم الشركة إطلاق خطط مدفوعة من الخدمة الجديدة، وذلك بالنظر إلى أنها تشتهر بأنها توفر خدماتها مجانًا لسنوات.

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وقالت شركة (جيو بلاتفورمز) Jio Platforms –المالكة لخدمة (جيو ميت)، والتي أطلقتها تجريبيًا في شهر أيار/ مايو الماضي: إن خدمة مؤتمرات الفيديو الجديدة توفر ضوابط استضافة على مستوى الشركات، ويشمل ذلك: حماية كلمات المرور لكل مكالمة، ودعم تسجيل الدخول المتعدد الأجهزة (ما يصل إلى 5 أجهزة)، والقدرة على مشاركة الشاشة، والتعاون.

وتتضمن الميزات الأخرى: القدرة على التبديل من جهاز إلى آخر، و(وضع القيادة الآمنة) Safe Driving Mode حين يكون أحد المشاركين في الطريق. ويمكن للمضيفين أيضًا تمكين (غرفة انتظار) للتأكد من أنه يجب على المشاركين طلب الإذن للدخول إلى المكالمة.

يُذكر أن خدمة (جيو ميت) متاحة للاستخدام من خلال متصفحي كروم من جوجل، وفايرفوكس من موزيلا عبر أجهزة سطح المكتب..، بالإضافة إلى التطبيقات المستقلة لأنظمة ويندوز، وماك أوإس، وأندرويد، و iOS. كما أن لها إضافة خاصة بخدمة البريد الإلكتروني (آوتلوك) Outlook من مايكروسوفت.

وفي مكالمة مع المحللين أُجريت في وقت سابق من العام الحالي، وصف المديرون التنفيذيون للشركة، خدمة (جيو ميت) بأنها منصة يعتقدون بأنها ستحتوي يومًا ما على ميزات لتمكين الأطباء من استشارة مرضاهم، ووصفِ الأدوية لهم، وسيكون لها نظام يسمح للمرضى بشراء الأدوية عبر الإنترنت والحصول على نتائج الاختبار رقميًا. وبالمثل، قالوا: إن الخدمة ستسمح للمعلمين باستضافة الفصول الافتراضية لطلابهم، مع القدرة على تسجيل الجلسات، وتعيين الواجبات المنزلية وقبولها، وإجراء الاختبارات رقميًا.

