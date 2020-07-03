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يتطلب الاشتراك في بعض خدمات بث الفيديو عبر الإنترنت، مثل: نتفليكس، و +Apple TV و YouTube Live وغيرها من خدمات البث الكثير من الأموال التي يجب عليك دفعها شهريًا للوصول إلى الأفلام والعروض التي تتابعها، خاصةً إذا كنت تشترك في أكثر من خدمة في الوقت نفسه.

هذا الأمر قد يؤثر على ميزانيتك بشكل كبير، مما يتطلب منك البحث عن بعض الحلول لتقليل الإنفاق الشهري إذا كنت تريد الاشتراك في كل هذه الخدمات لمشاهدة المحتوى الذي تريده.

إليك 5 نصائح لتوفير المال عند الاشتراك في خدمات بث الفيديو عبر الإنترنت:

1- اشترك عند توفر العروض التي ترغب في مشاهدتها فقط:

لتوفير المال، يمكنك إلغاء الاشتراك في أي خدمة لا تحتاج إليها خلال هذه الفترة، على سبيل المثال إذا اشتركت في إحدى خدمات بث الفيديو لفترة طويلة ووجدت نفسك قد شاهدت معظم الأفلاوم والعروض التي تقدمها فليس هناك أي فائدة من الاستمرار في خطة الاشتراك،حيث يمكنك دائمًا إعادة الاشتراك عندما يكون هناك فيلم أو عرض جديد قادم.

2- التخطيط جيدًا عند الاشتراك في خدمات بث الفيديو المختلفة:

تتيح لك جميع خدمات بث الفيديو عبر الإنترنت إمكانية إلغاء اشتراكك وإعادته في أي وقت يناسبك، ومن ثم إذا وجدت أن الموسم القادم من العرض التلفازي الذي تريد مشاهدته سوف يأتي بعد عام كامل، هنا يمكنك إلغاء الاشتراك في خدمة البث لتوفير بعض المال.

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ولتوفير المال أكثر يمكنك وضع جدول مخصص لذلك، فبدلاً من الاشتراك في خدمات بث متعددة في الوقت نفسه، يمكنك اختيار خدمة بث واحدة لمشاهدة جميع الأفلام والعروض المفضلة، ثم إلغاء الاشتراك فيها، والانتقال إلى خدمة بث أخرى وهكذا.

3- استفد من الفترة التجريبية المجانية عند الاشتراك لأول مرة:

تقدم جميع خدمات بث الفيديو عبر الإنترنت فترات مجانية عند الاشتراك لأول مرة تصل إلى 30 يومًا،لذلك يمكنك التخطيط بدقة، ومتابعة وقت وصول العرض التلفازي الذي تريد مشاهدته، ومن ثم الاشتراك للاستفادة من الفترة التجريبية المجانية لمشاهدة هذا العرض فقط، وإلغاء الاشتراك بمجرد انتهاء هذه الفترة المجانية حتى لا تقوم الخدمة بتجديد الاشتراك تلقائيًا.

4- اختر الاشتراكات التي تدعمها الإعلانات:

لا أحد يحب مشاهدة الإعلانات التجارية أثناء مشاهدة العروض التلفازية، ولكن إذا كان ذلك يعني توفير بعض المال، فربما ستفكر في الاشتراك في إحدى الخطط من أجل ذلك..، حيث تقدم بعض خدمات بث الفيديو اشتراكًا شهريًا بمقابل مادي أقل، وعرض للإعلانات أثناء البث.

5- اختر خطط الاشتراك القياسية:

تتنوع خطط الاشتراك التي تقدمها خدمات بث الفيديو عبر الإنترنت، مثل: الخطة القياسية (Basic)، والأساسية (Standard)، والمميزة (Pro)، وكل خطة اشتراك لديها ميزاتها، على سبيل المثال: خطة الاشتراك القياسية تتيح لك البث بدقة HD، بينما خطط الاشتراك المميزة تتيح لك البث بدقة 4K وعلى عدة أجهزة في الوقت نفسه.

وبالتأكيد كلما زادت ميزات خطة الاشتراك زاد مبلغ الاشتراك، ومن ثم إذا كنت تشاهد معظم المحتوى من خلال الهاتف أو الجهاز اللوحي فلا حاجة إلى الاشتراك في الخطة المميزة، خاصة إذا كان جهازك لا يدعم دقة 4K، وهنا ستكون خطة الاشتراك القياسية خيارًا مناسبًا لك.

