هل فحص “كورونا” بـ”PCR” دقيق.. ولماذا تكون النتيجة سلبية ثم تتحول إيجابية بعد أيام لنفس الشخص؟.. “الصحة” توضح

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قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي إن فحص الأشخاص بـ PCR للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، هو من أدق الفحوصات التي يمكن إجراؤها للتأكد من وجود الفيروس من عدمه.

وأضاف أن هناك بروتوكولات وطرقاً تضمن أن أخذ العينة والفحص والدقة في التحليل تكون عالية، لكن نتيجة فحص بعض الحالات قد تظهر سلبية ثم بعد أيام تظهر إيجابية، لأسباب، منها أن بين الفحصين كانت فترة الحضانة للمرض أو قد يكون المريض اكتسب العدوى بعد فترة من إجراء الفحص السابق.

