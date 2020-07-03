فيديو.. “الصحة” توضح الطريقة الصحيحة لارتداء الكمامة القماشية

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نشرت وزارة الصحة مقطع فيديو توعوي يوضح الطريقة الصحيحة لارتداء الكمامة القماشية، مشيرة إلى أن لبس الكمامة بالطريقة الصحيحة يزيد من كفاءتها.
وأكدت الوزارة أن الكمامة يجب أن تكون من عدة طبقات، وقبل ارتدائها يجب غسل اليدين أو تطهيرها بالكحول، ثم التأكد من نظافة الكمامة وسلامتها من العيوب.
وأضافت أنه يجب إمساك الكمامة عند ارتدائها من الحبال الجانبية والتأكد من تغطيتها للفم والأنف والذقن بشكل جيد..، مبينة أنه يجب كذلك تطهير اليدين قبل نزع الكمامة، ويجب أن تنزع كذلك من الحبال الجانبية.
ونوهت إلى أهمية ارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل وعند التعامل مع الأشخاص، مع ضرورة غسلها في غسالة الملابس بعد نزعها.
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