السعودية اليوم / المكسيك تسجل 6741 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى زيادة يومية



مكسيكو سيتي 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واس

أظهرت بيانات لوزارة الصحة في المكسيك تسجيل 6741 إصابة جديدة بفيروس

وزاد عدد الوفيات بسبب الفيروس 679 ليرتفع الإجمالي في المكسيك إلى 29189 حالة.

// انتهى //

06:48ت م

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مكسيكو سيتي 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واسأظهرت بيانات لوزارة الصحة في المكسيك تسجيل 6741 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الخميس، في رقم قياسي جديد لعدد الإصابات اليومية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 238 ألفا و511 حالة.وزاد عدد الوفيات بسبب الفيروس 679 ليرتفع الإجمالي في المكسيك إلى 29189 حالة.// انتهى //06:48ت م0010

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