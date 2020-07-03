

شنغهاي 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واس

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الجمعة تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس

وأضافت اللجنة في بيان أن ثلاثة من الإصابات الثلاث الجديدة لأشخاص قادمين من الخارج، بينما رصدت العاصمة بكين حالتين جديدتين. ولم تُسجل أي وفيات جديدة.

وسجلت الصين أيضا أربع حالات لم تظهر عليها أعراض المرض بعد تسجيل حالتين في اليوم السابق.

وأشارت اللجنة إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني وصل إلى 83542 حتى الثاني من يوليو تموز، بينما ظل عدد الوفيات الناجمة عن المرض الذي يسببه الفيروس عند 4634 حالة.

// انتهى //

06:44ت م

0009



شنغهاي 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واسأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الجمعة تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا أمس مقارنة مع ثلاث حالات في اليوم السابق.وأضافت اللجنة في بيان أن ثلاثة من الإصابات الثلاث الجديدة لأشخاص قادمين من الخارج، بينما رصدت العاصمة بكين حالتين جديدتين. ولم تُسجل أي وفيات جديدة.وسجلت الصين أيضا أربع حالات لم تظهر عليها أعراض المرض بعد تسجيل حالتين في اليوم السابق.وأشارت اللجنة إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني وصل إلى 83542 حتى الثاني من يوليو تموز، بينما ظل عدد الوفيات الناجمة عن المرض الذي يسببه الفيروس عند 4634 حالة.// انتهى //06:44ت م0009

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الصين تسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.