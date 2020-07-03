السعودية اليوم / موريتانيا تسجل 134 إصابة جديدة بفيروس كورونا



نواكشوط 11 ذو القعدة 1441هـ الموافق 02 يوليو 2020 م واس

أعلن مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف مساء اليوم، عن تسجيل 134 إصابة جديدة بفيروس

وأضاف مدير الصحة العمومية خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضعية الوبائية في موريتانيا، انه تم اكتشاف الإصابات الجديدة اثر إجراء 882 تحليلًا مخبريًا، مشيرًا إلى تسجيل 50 حالة شفاء، ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 1727 شخصًا.

وأفاد انه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليستقر عدد المتوفين عند 129 شخصًا.

// انتهى //

02:06ت م

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نواكشوط 11 ذو القعدة 1441هـ الموافق 02 يوليو 2020 م واسأعلن مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف مساء اليوم، عن تسجيل 134 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع عدد الإصابات إلى 4606 إصابة مؤكدة في البلاد.وأضاف مدير الصحة العمومية خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضعية الوبائية في موريتانيا، انه تم اكتشاف الإصابات الجديدة اثر إجراء 882 تحليلًا مخبريًا، مشيرًا إلى تسجيل 50 حالة شفاء، ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 1727 شخصًا.وأفاد انه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليستقر عدد المتوفين عند 129 شخصًا.// انتهى //02:06ت م0280

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