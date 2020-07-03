شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل.. قناة العربية تقهر قناة الجزيرة.. ظهور مثير لمذيعة فائقة الجمال بـ"فيزون" أحمر ضيق.. والجمهور يصفها بأجمل مُذيعة في العالم.. شاهد صور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الجمعة ، ٠٣ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٤٤ صباحاً (أخبار الخليج 365/ خاص)

قهرت قناة العربية الحدث، قناة الجزيرة القطرية، بظهور مثير لإحدى مذيعاتها والذي تفوق جمالها على جمال المذيعة علا الفارس وزميلتها غادة عويس.

حيث ظهرت المذيعة اللبنانية لارا نبهان، على جمهور العربية الحدث في إحدى نشرات الأخبار، بإطلالة جميلة ومثيرة وهي تردتي فستان ضيق اظهر مناطق حساسة من جسمها.

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وفي الصور التي تداولها ناشطون بمواقع التواصل، ظهرت المذيعة لارا بفستان ضيق وهي تقرأ نشرة الأخبار، كما ظهرت في إطلالات أخرى مرتدية بنطلون "فيزون" ضيق للغاية وبلون أحمر.

وتغزل رواد التواصل بجمال المذيعة وجسمها الممشوق، ووصفوها بأنها أجمل مُذيعة بالعالم بلا مُنازع.

كما أطلق المغردين عليها لقب حورية الأرض على قناة العربية كمذيعة تخطف الأنظار وتُثير الجدل.

يأتي ذلك بعد أن فاجأت قناة الجزيرة متابعيها بظهور لافت لمذيعة جديدة فائقة الجمال قادمة من قناة العربية.

واستطاعت الجزيرة خطف الاعلامية التونسية حنان المعين من قناة العربية، الأمر الذي اغاض جمهور الأخيرة لتفريطها في مذيعاتها الجميلات.





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