شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الجوازات السعودية تكشف عن آلية الحصول على المبالغ المتبقية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الخميس ، ٠٢ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٤٢ مساءً (متابعات/ خاصة)

كشفت المديرية العامة للجوازات السعودية، اليوم الخميس، آلية الحصول على المبالغ «الأرصدة» المتبقية لديها، وذلك عبر 3 تطبيقات. جاء ذلك في رد المديرية على سؤال يقول: «الوالدة لها رصيد متبقي من الجوازات.. حاولت استرد المبلغ عن طريق البنك أكثر من مرة وما قبل.. ماذا أفعل؟». للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: عاجل.. احباط محاولة لاغتيال اردوغان في الدوحة قبل قليل.. صور أولية والجهة المنفذة! عاجل.. قناة العربية تقهر قناة الجزيرة.. ظهور مثير لمذيعة فائقة الجمال بـ"فيزون" أحمر ضيق.. والجمهور يصفها بأجمل مُذيعة في العالم.. شاهد صور شاهد.. جمهور "علا الفارس" يستفز "غادة عويس" بصورة جديدة والأخيرة تعلق: لي الشرف! نسرين طافش تثير جنون متابعيها بصورة وسط حوض السباحة.. خلعت ملابسها ونثرت قطرات الماء على صدرها البارز.. شاهد باعدت ما بين فخذيها وتعمدت إظهار منطقتها الحساسة.. فنانة لبنانية تصدم الجمهور بصور فاضحة شاهد Advertisements عاجل.. فضيحة جديدة لشقيقة "هيفاء وهبي".. صورة بمثابة "قنبلة نووية" (شاهد) عاجل.. حقيقة إلقاء القبض على "غادة عويس" من قبل الأمن القطري صور وفيديو.. هيفاء وهبي تسحر جمهورها بجسمها المثير أثناء السباحة.. شاهد! الفلكية الشهيرة "ليلى عبد اللطيف" تفاجئ جميع السعوديين وتتنبأ بهذا المصير الذي ينتظر السعودية.. شاهدو ما الذي سيحدث! ضحك ومشاكسة.. علا الفارس تكشف لجمهورها مايحدث بكواليس استديوهات قناة الجزيرة.. شاهد فيديو! عاجل.. العرافة "ليلى عبداللطيف" تباغت الجميع.. دولة عربية فقيرة ستصبح اغنى من دول الخليج.. لن تصدق من تكون! عاجل.. مودل سعودية ترد على ظهورها بشكل عاري: وش تبوني البس؟ شاهد فيديوهات فاضحة! مفاجأة.. ضاحي خلفان يكشف عن شذوذ حاكم عربي.. لن تصدق من يكون! ثلاث صور فاضحة لـ"سماء المصري" والخروف تشعل مواقع التواصل الإجتماعي .. شاهد عاجل.. الفريق الطبي يصدم الجميع قبل قليل بخصوص الفنانة رجاء الجداوي.. شاهد! وقالت المديرية العامة للجوازات: للإفادة يرجى التواصل مع خدمة الاستعلام، واسترداد المدفوعات الحكومية بمركز الاتصال الموحد لوزارة المالية، عبر الرقم الموحد (19990)، أو البريد الإلكتروني [email protected] أو عبر حسابهم بمنصة «تويتر».

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