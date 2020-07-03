شاهد.. اللحظات الأولى لاندلاع النيران في مركبة بالباحة بعد ارتطامها بالرصيف

وشهود عيان: قائدها خرج منها بمنظر مفزع
وثّق مقطعا فيديو حصلت عليهما «عاجل»، اللحظات الأولى لحادث سير في الباحة جرّاء ارتطام مركبة مسرعة برصيف، ما أدّى إلى اشتعال النيران فيها على الفور وقائدها بداخلها.
وأظهر مقطع التقطته كاميرات مراقبة، ارتطام المركبة بالرصيف بشكل قوي للغاية؛ ما أدّى لفقدان قائدها السيطرة عليها، وتناثر بعض مكوناتها على الطريق الذي كان خاليًا من السيارات في تلك اللحظة.
وقال «أبو محمد» أحد المتواجدين وقت الحادث: «كنا بحالة ذهول ولا نعلم ماذا تفعل والسيارة مشتعلة بشكل مهول».
وأضاف: «زاد من صدمتنا خروج صاحب المركبة منها مصابًا بحروق وبمنظر مفزع.. وعلى الفور قمنا بالاتصال بالهلال الأحمر الذي حضر ونقله لتلقي العلاج».
وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة «عماد منسي الزهراني»، أن عمليات الهلال الأحمر وردها بلاغ عن حادث تصادم؛ نتج عنه انحراف للمركبة وارتطامها واشتعال النيران فيها في تمام الساعة الـ8:26 صباح اليوم الخميس في طلوع رغدان.
وأضاف الزهراني: تم توجيه فرقة إسعافية للموقع، وعند مباشرتهم الحادث اتضح وجود إصابة ناتجة عن حروق متفرقة بالجسم وسحجات، وتم التدخل إسعافيًّا ونقل المصاب إلى مستشفى الملك فهد بالباحة، ويعاني إصابة خطيرة.
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