بالصور.. السعودية تتوصل إلى جهاز تنفس صناعي لمرضى كورونا

تمكّن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، من تطوير جهاز تنفس صناعي محلي، تجاوبًا مع دعوة الهيئة السعودية للمهندسين بالمشاركة في (مبادرة تصنيع أجهزة التنفس الصناعية)؛ لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتمت جميع عمليات التطوير التقني والتنفيذ في مختبرات ومعامل المركز، كمبادرة وطنية للتوصل إلى تصميم وتصنيع منتج أولي، قابل للتطوير وتقديم مميزات إضافية، بناءً على الملاحظات والاختبارات المتخصصة، وفق العربية.

ويتواصل المركز حاليًّا مع الجهات المختصة لاختبار الجهاز واعتماده للدخول في مرحلة التصنيع.

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ورحب المركز بجميع المهتمين من الجهات ذات العلاقة بالتواصل مع المركز للإطلاع على التجارب الخاصة بعمل الجهاز، ومرحلة اختباره وتصنيعه من قبل المصانع الوطنية.

يُذكر أن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، هو مؤسسة حكومية تهدف إلى تعزيز ودعم توجهات المملكة الدفاعية والأمنية، بإجراء وتطوير البحوث النوعية والتقنية المرتبطة بالمجالات الدفاعية والأمنية والاستراتيجية.

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