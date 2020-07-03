بجهود مركز البحوث الدفاعية
تمكّن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، من تطوير جهاز تنفس صناعي محلي، تجاوبًا مع دعوة الهيئة السعودية للمهندسين بالمشاركة في (مبادرة تصنيع أجهزة التنفس الصناعية)؛ لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وتمت جميع عمليات التطوير التقني والتنفيذ في مختبرات ومعامل المركز، كمبادرة وطنية للتوصل إلى تصميم وتصنيع منتج أولي، قابل للتطوير وتقديم مميزات إضافية، بناءً على الملاحظات والاختبارات المتخصصة، وفق العربية.
ويتواصل المركز حاليًّا مع الجهات المختصة لاختبار الجهاز واعتماده للدخول في مرحلة التصنيع.
ورحب المركز بجميع المهتمين من الجهات ذات العلاقة بالتواصل مع المركز للإطلاع على التجارب الخاصة بعمل الجهاز، ومرحلة اختباره وتصنيعه من قبل المصانع الوطنية.
يُذكر أن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، هو مؤسسة حكومية تهدف إلى تعزيز ودعم توجهات المملكة الدفاعية والأمنية، بإجراء وتطوير البحوث النوعية والتقنية المرتبطة بالمجالات الدفاعية والأمنية والاستراتيجية.
اقرأ أيضًا:
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. السعودية تتوصل إلى جهاز تنفس صناعي لمرضى كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.