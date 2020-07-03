السعودية اليوم / وفيات فيروس كورونا في البرازيل تصل إلى 61884



ريو دي جانيرو 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 2 يوليو 2020 م واس

سجلت البرازيل 1252 حالة وفاة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة البرازيلية اليوم أن حالات الإصابة بالفيروس زادت 48105 ليصل الإجمالي إلى مليون و 496 ألفاً و 858 حالةً، في ثاني أسوأ تفش للفيروس على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة.

// انتهى //

01:55ت م

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ريو دي جانيرو 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 2 يوليو 2020 م واسسجلت البرازيل 1252 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مما يرفع إجمالي الوفيات فيها إلى 61884.وذكرت وزارة الصحة البرازيلية اليوم أن حالات الإصابة بالفيروس زادت 48105 ليصل الإجمالي إلى مليون و 496 ألفاً و 858 حالةً، في ثاني أسوأ تفش للفيروس على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة.// انتهى //01:55ت م0279

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