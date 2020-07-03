السعودية اليوم / السنغال تسجل 129 إصابة جديدة بفيروس كورونا



دكار 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 2 يوليو 2020 م واس

سجلت السنغال 129 إصابة جديدة بفيروس

وأضافت وزارة الصحة السنغالية في بيان لها اليوم أنه سُجل 54 حالة تعافٍ من الفيروس، ليبلغ عدد المتعافين 4599 شخصاً.

وأبلغت عن ارتفاع عدد المتوفين بعد تسجيل خمس وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للمتوفين إلى 121 شخصاً منذ ظهور هذا الوباء في السنغال.

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دكار 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 2 يوليو 2020 م واسسجلت السنغال 129 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين فيها إلى 7054 إصابة مؤكدة.وأضافت وزارة الصحة السنغالية في بيان لها اليوم أنه سُجل 54 حالة تعافٍ من الفيروس، ليبلغ عدد المتعافين 4599 شخصاً.وأبلغت عن ارتفاع عدد المتوفين بعد تسجيل خمس وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للمتوفين إلى 121 شخصاً منذ ظهور هذا الوباء في السنغال.// انتهى //00:47ت م0269

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