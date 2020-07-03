شكرا لمتابعة خبر عن طريقة إضافة الأبناء في حساب المواطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف برنامج حساب المواطن، اليوم الجمعة، أنه في حال عدم توفر مستندات لإثبات الاستقلالية يتم إضافة الأبناء كتابعين لرب الأسرة، وذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين بشأن تسجيل الأبناء غير المستقلين في حساب المواطن.

وأجاب حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن، عبر موقع التدوين الصغير تويتر: " في حال عدم توفر مستندات لإثبات الاستقلالية باسمك يتم إضافتك كتابع لرب الأسرة، ولا تتم الإضافة تلقائياً " .

وأشار حساب المواطن، إلى أنه بإمكان رب الأسرة إضافة الابن عن طريق حسابه (تفاصيل الطلب، بيانات التابعين، وإضافة التابع ثم الضغط على أيقونة حفظ).