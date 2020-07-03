اخبار السعوديه

طريقة إضافة الأبناء في حساب المواطن

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن طريقة إضافة الأبناء في حساب المواطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف برنامج حساب المواطن، اليوم الجمعة، أنه في حال عدم توفر مستندات لإثبات الاستقلالية يتم إضافة الأبناء كتابعين لرب الأسرة، وذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين بشأن تسجيل الأبناء غير المستقلين في حساب المواطن.

وأجاب حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن، عبر موقع التدوين الصغير تويتر: " في حال عدم توفر مستندات لإثبات الاستقلالية باسمك يتم إضافتك كتابع لرب الأسرة، ولا تتم الإضافة تلقائياً " .

وأشار حساب المواطن، إلى أنه بإمكان رب الأسرة إضافة الابن عن طريق حسابه (تفاصيل الطلب، بيانات التابعين، وإضافة التابع ثم الضغط على أيقونة حفظ).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة إضافة الأبناء في حساب المواطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا