شكرا لمتابعة خبر عن طريقة إضافة الأبناء في حساب المواطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف برنامج حساب المواطن، اليوم الجمعة، أنه في حال عدم توفر مستندات لإثبات الاستقلالية يتم إضافة الأبناء كتابعين لرب الأسرة، وذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين بشأن تسجيل الأبناء غير المستقلين في حساب المواطن.
وأجاب حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن، عبر موقع التدوين الصغير تويتر: " في حال عدم توفر مستندات لإثبات الاستقلالية باسمك يتم إضافتك كتابع لرب الأسرة، ولا تتم الإضافة تلقائياً " .
وأشار حساب المواطن، إلى أنه بإمكان رب الأسرة إضافة الابن عن طريق حسابه (تفاصيل الطلب، بيانات التابعين، وإضافة التابع ثم الضغط على أيقونة حفظ).
كانت هذه تفاصيل خبر طريقة إضافة الأبناء في حساب المواطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.