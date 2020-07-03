شكرا لمتابعة خبر عن موجة حارة تجتاح المنطقة الشرقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، تنبيهًا عاجلًا يفيد بوجود موجة حارة في المنطقة الشرقية.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الحالة تشمل: الأحساء، الجبيل، الخبر، الخفجي، الدمام، النعيرية، بقيق، حفر الباطن، قرية العليا، رأس تنورة، العديد، القطيف؛ فيما تبدأ الحالة من الساعة الحادية عشرة صباحًا وتنتهي في تمام الساعة الخامسة مساءً.