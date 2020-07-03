شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. إغلاق مركز تسوق مخالف في بارق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

تمكنت بلدية محافظة بارق ممثلة في قسم صحة، أمس الخميس، من إغلاق مركز تسوق مخالف للاشتراطات الصحية، بعدما ضبطت مواد غذائية فاسدة، خلال جولات المراقبين الصحيين في اليومين الماضيين في بارق ومركز ثلوث المنظر على مراكز التسوق التجارية والمطاعم والمطابخ وصوالين الحلاقة الرجالية.

ورصدت البلدية، بعض المخالفات الصحية والوقائية وتم إغلاق مركز للتسوق خالف الاشتراطات الصحية كما تم ضبط مواد غذائية فاسدة انتهت صلاحية إنتاجها، فيما أكد رئيس بلدية بارق، المهندس محمد مرزن، على التعامل بحزم مع المتهاونين في تطبيق الاشتراطات الصحية وتطبيق الإجراءات الوقائية.

وطالب المهندس محمد مرزن، المراقبين بأخذ الإجراءات النظامية من حيث تطبيق الحد الأعلى من الغرامات حسب لوائح وزارة الشؤون البلدية والقروية، مناشدًا المستهلكين بمباشرة الإبلاغ عبر ٩٤٠ في حال وجود مخالفة صحية أو وقائية بالمحال التجارية.

Advertisements