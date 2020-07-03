شكرا لمتابعة خبر عن موافقة المقام السامي على تعيين 5 رؤساء للجامعات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):هنّأ الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وزير التعليم، رؤساء الجامعات الذين تم تعيينهم بعد صدور موافقة المقام السامي الكريم بتعيينهم رؤساء في 5 جامعات على مستوى المملكة.
وقال الوزير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : “أبارك للزملاء الثقة الكريمة بصدور موافقة المقام السامي الكريم بتعيينهم رؤساء للجامعات”.
وأضاف أن رؤساء الجامعات الذين تم تعيينهم هم: د. ممدوح بن ثنيان آل سعود (الجامعة الإسلامية)، د. محمد الشايع (الجوف)، د. ليلك الصفدي (الإلكترونية)، د. يوسف عسيري (الطائف)، د. محمد صفحي (بيشة)، سائلًا الله لهم التوفيق لخدمة الوطن وقيادته”.
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