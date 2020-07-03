شكرا لمتابعة خبر عن "المنيع" يوضح حكم تشغيل القرآن الكريم دون الاستماع إليه (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح الشيخ عبدالله المنيع، عضو هيئة كبار العلماء، حكم تشغيل القرآن الكريم في البيت دون الاستماع له.

وقال "المنيع": " لا يظهر مانع في ذلك وإن لم يوجد أشخاص للاستماع إليه، فقد يستمع إخواننا المسلمين من الجن إليه".

وأضاف: " إنما المانع هو أن يُشغل القرآن ويكون الجالسين منشغلين عنه بحديث أو بنكات وضحك، فهذا هو الذي لا يجوز ولا ينبغي " .