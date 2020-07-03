شكرا لمتابعة خبر عن القيصومة تُسجل أعلى درجات الحرارة اليوم الخميس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن أعلى درجات الحرارة المسجلة في المملكة اليوم الخميس. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن أعلى درجات الحرارة المسجلة في المملكة اليوم الخميس. وسجّلت القيصومة أعلى درجة وهي 46 مئوية، فيما سجلت الباحة أدنى درجة وهي 30 مئوية.

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