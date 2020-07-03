شاهد.. 4 ملوك في افتتاح وزارة الحرس الوطني

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): وثّقت صورة تاريخية قديمة، الملك خالد والملك فهد والملك عبدالله "رحمهم الله" وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله" في افتتاح مبنى وزارة الحرس الوطني. وثّقت صورة تاريخية قديمة، الملك خالد والملك فهد والملك عبدالله "رحمهم الله" وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله" في افتتاح مبنى وزارة الحرس الوطني. ونشرت "دارة الملك عبدالعزيز"، الصورة مؤكدة أنه تم التقاطها في الرياض عام ١٤٠١هـ / (١٩٨١م).

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