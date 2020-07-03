شكرا لمتابعة خبر عن المرور : قبل قيادة المركبة تأكد من سلامة أنوار الإشارة التنبيهية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):أكدت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، على ضرورة التأكد من سلامة أنوار الإشارات التنبيهية للمركبة.
وقالت المرور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : من المهم التأكد من سلامة أنوار الإشارات التنبيهية للمركبة، فهي تعد بمثابة اللغة التي تشرح حركتك للمركبات الأخرى على الطريق
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