شاهد..استشاري أمراض معدية : الأطفال هم الفئة الأقل عرضة للإصابة بكورونا

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): كشف وائل باجهموم استشاري أمراض معدية أن الأطفال هم الفئة الأقل عرضة للإصابة بـ كشف وائل باجهموم استشاري أمراض معدية أن الأطفال هم الفئة الأقل عرضة للإصابة بـ كورونا وقال استشاري الأمراض المعدية لقناة " الإخبارية " إن فرصة الأطفال في التحسن كبيرة من الإصابة بفيروس كورونا. وأضاف : المملكة لم ترصد حالة كانت مصابة بفيروس كورونا وعاد لها المرض مرة أخرى وذلك شئ إجابي ومطمئن.

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