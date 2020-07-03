شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. "الخثلان" يوضح من يتحمل دية القتل شبه العمد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى): أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، من يتحمل دية القتل شبه العمد. أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، من يتحمل دية القتل شبه العمد. وكان أحد متابعي برنامج يستفتونك المذاع على قناة الرسالة قد تساءل عمن سيتحمل دية القتل شبه العمد. وأجاب الشيخ بأن الدية تكون على العاقلة وقرابته، وتقدر في المملكة بـ 400 ألف ريال سعودي أو ما يعادلها في العملات الأخرى.

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