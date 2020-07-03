- 1/2
- 2/2
شكرا لمتابعة خبر عن صورة تاريخية للملك سعود مع ابنه الأمير خالد في قصر الناصرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):وثقت صورة تاريخية نادرة، الملك سعود "رحمه الله" مع ابنه الأمير خالد بن سعود عندما كان رئيسًا للديوان الملكي.
ونشر حساب "الملك سعود" الصورة، مؤكدًا أنها التقطت في قصر الناصرية.
وتدعو أسرة "صدى"، الله عز وجل، بالشفاء العاجل للأمير خالد بن سعود وأن يرده سالمًا معافى .
كانت هذه تفاصيل خبر صورة تاريخية للملك سعود مع ابنه الأمير خالد في قصر الناصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.