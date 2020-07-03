شكرا لمتابعة خبر عن صورة تاريخية للملك سعود مع ابنه الأمير خالد في قصر الناصرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

وثقت صورة تاريخية نادرة، الملك سعود "رحمه الله" مع ابنه الأمير خالد بن سعود عندما كان رئيسًا للديوان الملكي.

ونشر حساب "الملك سعود" الصورة، مؤكدًا أنها التقطت في قصر الناصرية.

وتدعو أسرة "صدى"، الله عز وجل، بالشفاء العاجل للأمير خالد بن سعود وأن يرده سالمًا معافى .