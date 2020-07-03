شكرا لمتابعة خبر عن الزكاة والدخل: جميع الخدمات تدخل ضمن الإطار الضريبي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن جميع الخدمات تدخل ضمن الإطار الضريبي، مع إمكانية تقسيط سداد الضريبة.

أوضحت ذلك مشرفة التدقيق عفاف الفيفي خلال لقاءًا افتراضيًا نظمته اللجنة التجارية بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، مشيرة إلى أن التقسيط يمكن من خلال تقديم طلب خاص بذلك على الموقع الالكتروني للهيئة.

وأفادت بأن الرسوم الدراسية تبقى على ضريبة الـ 5%، كونها تعتبر متأخرات، وأنها توريدات تمت قبل الأول من يوليو 2020، ولا تعتبر متأخرات عن خدمات تمت تأديتها خلال الفترة الجديدة.

وأضافت: تُفرض ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة وفقاً لنسبة الضريبة المطبقة في تاريخ الاستيراد، فإذا تم الاستيراد قبل نهاية 30 يونيو 2020 تطبق النسبة الأساسية 5%، وإذا تم الاستيراد بعد هذا التاريخ تطبق النسبة الأساسية المعدلة 15%.