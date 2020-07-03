شكرا لمتابعة خبر عن صورة قديمة لـ "الأمير سعد بن عبدالرحمن" قبل أكثر من 100 عام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): وثقت صورة قديمة الأمير سعد بن عبدالرحمن، شقيق الملك عبدالعزيز، داخل قصر بالرياض. وثقت صورة قديمة الأمير سعد بن عبدالرحمن، شقيق الملك عبدالعزيز، داخل قصر بالرياض. وظهر الأمير وهو يتوسط حاشيته في قصر الحكم عام 1912 م .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صورة قديمة لـ "الأمير سعد بن عبدالرحمن" قبل أكثر من 100 عام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.