شكرا لمتابعة خبر عن الطائف تواصل تسجيل أرقام يومية مرتفعة بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

أعلنت وزارة الصحة تسجيل "الطائف" خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 164 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات لديها إلى 5707 إصابة .

كما سجلت المحافظة كذلك وفاة واحدة بسبب فيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 30 وفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، وفق تحديث وزارة الصحة للقائمة اليومية.

في حين بلغت حالات التعافي المسجلة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 181 حالة جديدة، ليصل الإجمالي إلى 2974 حالة تعافٍ، وفي المقابل لا زال 2702 مصاب يتلقون الرعاية الطبية باعتبارهم حالات نشطة.